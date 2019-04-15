تشكيل لجنة فنية للتعاون بين "العربية للتصنيع" والبرتغال للتعاون بعدة مجالات

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية الاستفادة من الخبرة البرتغالية وخلق فرص حقيقية للاستثمار والشراكة، مشيدا بتلك الخطوة الهامة علي طريق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا، جاء هذا خلال زيارة جواو جوميز كرافينهو وزير دفاع جمهورية البرتغال وماريا مادلينا فيشر سفير دولة البرتغال بالقاهرة واللواء هنريك ماسيدو رئيس الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية والوفد المرافق فى إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد شراكات مع الدول الصديقة.



لقاء الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع البرتغال

وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة فى مجالات صيانة وعمرة الطائرات والذكاء الاصطناعي وأجهزة التأمين والتتبع والسيطرة وصناعة أجهزة الاتصال والإلكترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد"التراس"، على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة البرتغال الصديقة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتعزيز التعاون بأسلوب علمى فى مجالات التصنيع المختلفة والتدريب وبحث الدخول في شراكات للتصنيع المشترك في أوجه الصناعة المختلفة.



وزير دفاع البرتغال يزور العربية للتصنيع

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للإتحاد الأفريقي يعد حافزا قويا للتعاون مع البرتغال، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلى والإفريقى والعربى.

من جانبه أكد وزير الدفاع البرتغالي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مشدداً على أهمية الدور الذى تقوم به لمواجهة الإرهاب فى المنطقة، ومثمناً ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

وأضاف" كرافينهو" أننا نتطلع لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المشترك، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية و ثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية.

وأشار اللواء" ماسيدو" رئيس الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية، إلي أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بدور الهيئة في استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص ومختلف الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيات الحديثة في التصنيع وهذا يتشابه مع إستراتيجية شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية .