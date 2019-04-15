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ترامب عن الخلاف التجارى مع الصين: سنربح فى جميع الأحوال

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:29 م
ترامب عن الخلاف التجارى مع الصين: سنربح فى جميع الأحوال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخرج رابحة من نزاعها التجارى مع الصين مهما حدث.

وقال ترامب خلال اجتماع مائدة مستديرة لقطاع الأعمال فى بورنسفيل بولاية مينيسوتا "سنربح فى جميع الأحوال. سنربح بالتوصل إلى اتفاق أو بعدم التوصل لاتفاق".

ويخوض أكبر اقتصادين فى العالم حربا تجارية منذ 9 أشهر كلفتهما مليارات الدولارات وأثارت اضطرابا فى الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.

وفرضت إدارة ترامب رسوما على واردات سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار للضغط على بكين من أجل تنفيذ مطالبها بإنهاء سياسات تقول واشنطن إنها تضر الشركات الأمريكية المنافسة لنظيرتها الصينية. وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية.

 

 

 

 


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