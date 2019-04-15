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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:01 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة الكويت - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسرا عدد 8.440 نقطة ليصل إلى مستوى 5742.60 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً عدد 2.710 نقطة ليصل إلى مستوى 6120.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.40% خاسراً عدد 20.410 نقطة ليصل إلى مستوى 5025.93 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 86.4 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون دينار كويتى عبر 3293 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.39%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "أسمنت خليج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.28%، تليه يوباك بنسبة 7.52%، ثم الرأى بنسبة 6.09%، فيما تصدر سهم "صلبوخ" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.09% ثم نابيسكو بنسبة 7.94%، ثم السورية بنسبة 6.83%


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