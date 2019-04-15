تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسرا عدد 8.440 نقطة ليصل إلى مستوى 5742.60 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً عدد 2.710 نقطة ليصل إلى مستوى 6120.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.40% خاسراً عدد 20.410 نقطة ليصل إلى مستوى 5025.93 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 86.4 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون دينار كويتى عبر 3293 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.39%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "أسمنت خليج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.28%، تليه يوباك بنسبة 7.52%، ثم الرأى بنسبة 6.09%، فيما تصدر سهم "صلبوخ" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.09% ثم نابيسكو بنسبة 7.94%، ثم السورية بنسبة 6.83%