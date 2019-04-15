تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 819.439 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 77.7 مليون ورقة مالية بقيمة 581 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.4 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.17%، والعرب على 7.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.21%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 25.4 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15055 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2359 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 18935 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1708 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.