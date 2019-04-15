تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم النقل والعقارات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرة عدد 27.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10208.75 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 4.7 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال قطرى عبر 2010 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 18 سهما، واستقر 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01%.