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تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:34 ص
تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الإثنين، 24 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات، وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.
 
كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

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