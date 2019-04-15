تحقيقات النيابة: قاتل زوجته بالنهضة اعتاد ضربها أمام الجيران لأخذ راتبها

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة تعدى زوج بالضرب المبرح على زوجته ما أدى إلى مصرعها، عن أن المتهم اعتاد التعدى على القتيلة بالضرب لأتفه الأسباب، أمام الجيران حاول أكثر من مرة قتلها، لكنها كانت تستطيع الهرب وتختبئ عند الجيران، الذين كانوا يتدخلون دائما للصلح بينهما، كما تبين أن الزوج من متعاطى المخدرات وكان يجبر الضحية على العمل لأخذ أموالها وشراء المخدرات ، وعندما كانت ترفض كان يعتدى عليها.

وأوضح المتهم فى أقواله للنيابة العامة، أنه من محدودى الدخل ودخله لا يكفى متطلباته وبيته، وزوجته كانت تعمل لتساعده لكنها أصبحت تدخر بدون علمه مبالغ ولا تخبره بها، موضحا أنه عند علمه بوجود مبالغ معها طلبها منها، فرفضت.

وأضاف المتهم، بأنه فى يوم الواقعة طلب من زوجته مبلغ فسألته عن السبب إلا أنه نهرها، وطلب منه عدم سؤاله عن السبب وأن تستجيب لطلبه حفاظا على حياتها إلا أنها رفضت وصممت على عدم إعطائه المبلغ، فلم يشعر بنفسه إلا وهو يتعدى عليها بالضرب المبرح، مستخدما آله حديدية على رأسها عدة مرات، ما أدى إلى سقوطها مغشيا عليها غارقة فى دمائها، وفارقت الحياة قبل نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

كانت البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يتهم شخص بالتعدى على زوجته بالضرب، ما أدى لإصابتها ومصرعها بمنطقة النهضة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بينهما.