video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 4023 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:07 م
تحرير 4023 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4023 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 78 مخالفة تجاوز سرعات و 1642 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 58 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى"موقف عشوائى"، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 55 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة مع دخول الطلاب للمدارس

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

حملات مرورية

مخالفات

منازل و مطالع الكبارى




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة