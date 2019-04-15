تجديد ندب الدكتور خالد أبو هاشم مديرا عاما لمديرية الصحة بجنوب سيناء

أ.ش.أ

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال بيان أصدرته اليوم، قرارا بتجديد ندب الدكتور خالد أبو هاشم لمدة عام وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وجاء فى القرار الذى يحمل رقم 236 لسنة 2019 إنه بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والقرار الوزارى رقم 620 لسنة 2018، قررت وزيرة الصحة التجديد للدكتور خالد أبو هاشم مدير عام إقليم القناة بهيئة الإسعاف للعمل مديرا لمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، بجانب الإشراف على نموذج إسعاف جنوب سيناء لمدة عام.