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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:27 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 15079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 18964 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 671 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1713 نقطة.


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