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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن فى بولاق الدكرور لـ 19 يونيو القادم

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:49 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن فى بولاق الدكرور لـ 19 يونيو القادم حبس - ارشيفية
كتب سليم على
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قضت الدائرة 3 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، بتاجيل محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية لجلسة 19 يونيو المقبل.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد زكى وممثل النيابة المستشار شادى سيف وسكرتارية محمد الجمل ومحمد خميس.

 

وتضمن قرار إلاحالة فى القضية رقم 4405 جنايات بولاق الدكرور لسنة 2011 المقيدة برقم 2890 كلي جنوب الجيزة لسنة 2011، أن المتهمين ( محمد.ن) و(علي. ا) و(محمد.ص) و(بليغ.ا) و(طارق. ن)، أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب المارة ما أدي لمقتل ( محمود. ع) وإصابة كل من (هشام. ف) و(عماد.ح).

 

كما تضمن قرار الإحالة ما أكده تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة بمقذوفات نارية رشية من الأمام وأحدثت تهتكا بالرئة اليسرى وإصابة فى القلب، تبعها نزيف غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة.

 

كانت تحريات رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور السرية إحراز المتهمين كل على حدة أسلحة نارية وذخائر وإطلاق أعيرة صوب المارة غير عابئين بنتيجة أفعالهم بل مرحبين بوفاة وإصابة أى من المجني عليهم.

 

 

 

 


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