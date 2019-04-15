تأجيل دعوى نفقة سارة نخلة ضد زوجة الفنان أحمد عبد الله محمود لـ9 يونيو

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة أسرة 6 أكتوبر، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة سارة نخلة، والتى تطالب فيها بالنفقة من زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود ابن الفنان الراحل عبد الله محمود، لجلسة 9 يونيو المقبل.

وتطلع ذات المحكمة يوم 22 أبريل الحالى على تقرير الخبيرين ونتائج محاولات الصلح بين الزوجين سارة وأحمد، ضمن نظرها دعوى سارة نخلة المطالبة فيها بتطليقها للضرر.

وكانت سارة نخلة أقامت دعوى نفقة زوجية ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى، كما أقامت دعوى طلاق للضرر.