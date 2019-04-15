video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى نفقة سارة نخلة ضد زوجة الفنان أحمد عبد الله محمود لـ9 يونيو

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:16 م
تأجيل دعوى نفقة سارة نخلة ضد زوجة الفنان أحمد عبد الله محمود لـ9 يونيو الفنانة سارة نخلة وزوجها الفنان أحمد عبد الله محمود
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

قررت محكمة أسرة 6 أكتوبر، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة سارة نخلة، والتى تطالب فيها بالنفقة من زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود ابن الفنان الراحل عبد الله محمود، لجلسة 9 يونيو المقبل.

وتطلع ذات المحكمة يوم 22 أبريل الحالى على تقرير الخبيرين ونتائج محاولات الصلح بين الزوجين سارة وأحمد، ضمن نظرها دعوى سارة نخلة المطالبة فيها بتطليقها للضرر.

وكانت سارة نخلة أقامت دعوى نفقة زوجية ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى، كما أقامت دعوى طلاق للضرر.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. نظر دعوى سارة نخلة المطالبة فيها بالنفقة من زوجها أحمد عبد الله محمود

براءة الفنان أحمد عبد الله محمود من الاعتداء بالضرب على زوجته سارة نخلة

أحمد صلاح حسنى يتخلى عن سارة نخلة فى "حكايتى" بسبب ياسمين صبرى

اخبار الحوادث

حوادث

سارة نخلة

احمد عبد الله محمود سارة نخلة

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة