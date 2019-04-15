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الإثنين، 15 أبريل 2019 08:58 م
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برلمان إستونيا يصوت ضد ترشيح زعيمة حزب "الإصلاح" لرئاسة الوزراء

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:53 م
برلمان إستونيا يصوت ضد ترشيح زعيمة حزب "الإصلاح" لرئاسة الوزراء استونيا
أ ش أ
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صوت نواب البرلمان في إستونيا، اليوم،الاثنين، ضد ترشيح رئيسة "حزب الإصلاح" كاجا كالاس لرئاسة الوزراء.

 

وذكرت قناة يورونيوز أن كالاس حصلت على 45 صوتا، وهو دون 51 صوتا لازمة لتتمكن من تشكيل حكومة وتصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد.

 

وأشارت القناة إلى أنه يتعين على رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد ترشيح مرشح جديد للمنصب خلال سبعة أيام، لافتة إلى أنه من المحتمل أن ترشح زعيم حزب "الوسط" جوري راتاس لرئاسة الوزراء.

 

يذكر أن حزب الإصلاح كان الفائز الأكبر في الانتخابات العامة التي جرت في 3 من مارس الماضي إلا أن رئيس الوزراء السابق جوري راتاس سد الطريق نحو السلطة أمام الإصلاح عبر الاتفاق على تشكيل ائتلاف مع حزب "الوطن" المحافظ وحزب "شعب إستونيا المحافظ" أو المعروف اختصارا باسم (إي كيه أر إي) المنتمي لليمين المتشدد؛ ما أعطى الأحزاب الثلاثة الأغلبية في البرلمان.

 


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