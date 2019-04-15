برتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات وبيبسيكو لتوفير فرص عمل فى 200 قرية

كتب إسلام سعيد تصوير أحمد معروف

وقعت شركة "بيبسيكو مصر"، بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلى التمكين الاقتصادى للشباب فى 200 قرية بمحافظات مصر المختلفة على مدار ثلاث سنوات.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوى للمسؤولية المجتمعية فى نسخته الخامسة، والذى أقيم تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، حيث شاركت شركة "بيبسيكو مصر" كراعى ذهبى للعام الثانى على التوالى.

ووقع محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر والمهندس محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون جديد بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

يتضمن بروتوكول التعاون قيام شركة بيبسيكو بالمساهمة في توفير فرص عمل للعديد من الشباب فى عدد من القري الأكثر استحقاقا لتمكينهم اقتصادياً، حيث ينص البروتوكول على أن تقوم شركة بيبسيكو مصر بإمداد الشباب بمنتجات الشركة ليتولوا مسئولية توزيعها، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للشباب من أجل تنمية مهارات البيع والمعاملات الحسابية البسيطة لديهم، فضلا عن تسهيل إجراءات تمويل شراء التروسيكلات الخاصة بتوزيع المنتجات ذاتها بالتعاون مع بنك الإسكندرية لتقديم تسهيلات بنكية للمشاركين فى البرنامج.

ولتفعيل البروتوكول وتحقيق النتائج المستهدفة، تتعاون بيبسيكو مصر ايضاً مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية وجمعية التطوير والتنمية (PDF).

وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر: "تبادر شركة بيبسيكو دائماً بالمشاركة الفعالة والإيجابية، للعمل على التمكين الاقتصادى للشباب، لدفع عجلة التنمية والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف الثامن فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وتابع محمد شلباية: " لقد عزمنا على توقيع هذا البروتوكول الجديد بالتعاون مع اتحاد الصناعت المصرية، من أجل سد فجوة التوظيف فى مصر، والتى سوف تساهم بشكل كبير فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى المصرى.

بدوره، قال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: " نأمل من خلال المؤتمر الحصول علي مساندة الحكومة المصرية فى إدارة المعوقات حتى نتمكن من أداء هذا الحق فى العديد من المجالات مثل التعليم والتدريب والصحة وأصحاب المهن."