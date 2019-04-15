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بدء امتحانات نهاية العام فى مدارس شمال سيناء

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:16 ص
بدء امتحانات نهاية العام فى مدارس شمال سيناء المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
شمال سيناء- محمد حسين
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بدأت اليوم فى شمال سيناء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى .

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريح لها إن الامتحانات بدأت فى الصفوف الثانى والثالث الإبتدائى والأول والثانى الإعدادى والأول والثانى الثانوى الفنى.

أضافت إن عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات 42410 بينهم فى المرحلة الإبتدائية 21146، والإعدادية 18660، والثانوية 2604.

وأشارت إنه سبق إنطلاق أعمال الامتحانات تجهيز وإعداد اللجان وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة، بجانب إنشاء غرفة عمليات رئيسية لمتابعة أعمال الامتحانات وتلقى الشكاوى الخاصة بها والعمل على حلها.

أضافت أن جميع الامتحانات العملية والشفوية لجميع الصفوف تمت قبل بدء الامتحانات التحريرية أيام 10 و11 و13 و14 أبريل الجارى، وأنه لن تعقد امتحانات خلال الفترة من 21 وحتى 29 أبريل الجارى، والأول من مايو المقبل.


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