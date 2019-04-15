بث مباشر.. حريق كاتدرائية نوتردام فى باريس

كتب آسر أحمد

نشب حريق هائل فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، الذى نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية ودمار أجزاء كبيرة منها، بينما مايزال الحريق مشتغلًا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة عليه، وتذيع وكالات الأنباء العالمية بث مباشر للحدث من قلب العاصمة باريس لنقل الأحداث للمتابعين حول العالم كله.

ويظهر فى البث المباشر جهود ومحاولات إخماد الحريق الذى نشب فى الكاتدرائية وأدى إلى انهيار السقف والبرج، بينما تحاول الحماية المدنية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المبنى الآثرى.

وكان المتحدث باسم إدارة الإطفاء الفرنسية، قال إن حريقا اندلع فى كاتدرائية نوتردام ، بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين ، وبحسب شهود عيان أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التى ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجى الكاتدرائية ، وتجرى فى الوقت الراهن إخلاء المنطقة.

ورصدت صور ومقاطع فيديو عديدة مشاهد الحريق الضخم الذى شب فى الكاتدرائية التى تفحمت، وفى هذا الإطار ذكر شاهد من رويترز، أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التى ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجى الكاتدرائية.

فيما قالت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية للسيطرة على الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر، إنه يجرى إخلاء المنطقة، كما قال شهود لوكالة رويترز، أن برج كاتدرائية نوتردام انهار جراء الحريق الذى اندلع بها، اليوم الاثنين.

ويذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألغى خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق الذى اندلع فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، حيث قال مسئول بقصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة، اليوم الاثنين، بسبب "الحريق المروع" الذى يندلع فى كاتدرائية نوتردام بباريس، وجاءت تصريحات المسئول فى الوقت الذى امتد فيه الحريق صوب قمة البرج العملاق للكاتدرائية فيما تجمعت حشود في الميادين القريبة.