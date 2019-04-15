بالأرقام.. تكلفة مشروعات برنامج "الفجوات التنموية" فى القرى الفقيرة "فيديو"

كتبت- هبة حسام

نشرت وزارة التخطيط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو يوضح تكاليف مشروعات المرحلة الأولى لبرنامج "استهداف الفجوات التنموية" فى القرى الأكثر احتياجا، الذى أطلقته الوزارة مؤخراً.

تضمن الفيديو، قيمة التكاليف لمشروعات محافظة أسيوط، والتى بلغت 289 مليون جنيه، بالإضافة إلى محافظة سوهاج، والتى بلغت تكاليف مشروعات هذا البرنامج بها 426.5 مليون جنيه، كما عرض الفيديو تكاليف المشروعات بمحافظة بنى سويف، والتى بلغت 193.2 مليون جنيه.

وبقيمة 256.5 مليون جنيه، جاءت تكاليف مشروعات المرحلة الأولى لبرنامج "الفجوات التنموية" فى محافظة المنيا، فى حين بلغت تلك التكاليف 173.9 مليون جنيه فى محافظة أسوان.

يذكر أن برنامج "استهداف الفجوات التنموية" فى القرى الأكثر احتياجا، يتضمن عددا من المشروعات المقترحة بالمحافظات المختارة وهى، "سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، أسوان" فى مجال الخدمات التعليمية، والصحية، والكهرباء، والطرق، والخدمات البيئية، بالإضافة إلى الدفاع المدنى، ومياه الشرب والصرف الصحى.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أصدرت مؤخراً تقريرا حول مشروعات المرحلة الأولى للعام المالى الحالى 18/2019 لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا، متضمنا تفاصيل المشروعات التى تمت فى كل محافظة من المحافظات المذكورة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.33 مليار دولار على مستوى المحافظات الخمس.

وجاءت تفاصيل المشروعات فى كل محافظة، بحسب التقرير الصادر مؤخرا، كالتالى:

1- محافظة بنى سويف- بإجمالى 193.2 مليون جنيه

"36.35 مليون جنيه فى مجال الخدمات التعليمية لتوسعة وإحلال وإنشاء عدد من الفصول بعدد من المدارس بقرى المحافظة، 2 مليون جنيه لمشروعات الخدمات الصحية، 10.72 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، 28.6 مليون جنيه لمشروعات الطرق، 4.85 مليون جنيه للمشروعات فى مجال الخدمات البيئية والدفاع المدنى، 16.19 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، 18 مليون جنيه لمشروعات الرى، 76.5 مليون جنيه اعتماد إضافى لمشروعات الصرف الصحى".

2- محافظة المنيا- بإجمالى 256.51 مليون جنيه

"51.0 مليون جنيه فى مجال الخدمات التعليمية، 8.436 مليون جنيه فى مجال الخدمات الصحية، 15.5 مليون جنيه فى مجال خدمات الكهرباء، 14.5 مليون جنيه لمشروعات الطرق، 9.1 مليون جنيه لمشروعات الخدمات البيئية والدفاع المدنى، 8.05 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، 29.85 مليون جنيه لمشروعات الرى، 120 مليون جنيه اعتماد إضافى لمشروعات الصرف الصحى".

3- محافظة أسيوط- بإجمالى 288.97 مليون جنيه

"38.6 مليون جنيه فى مجال الخدمات التعليمية، 34.9 مليون جنيه فى مجال الخدمات الصحية، 48 مليون جنيه فى مجال الخدمات البيئية والدفاع المدنى، 56.45 مليون جنيه فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، 6 مليون جنيه لمشروعات الرى، 105 ملايين جنيه اعتماد إضافى لمشروعات الصرف الصحى".

4- محافظة سوهاج- بإجمالى 426.46 مليون جنيه

"86.46 مليون جنيه فى مجال الخدمات التعليمية، 200 مليون جنيه فى مجال الخدمات الصحية، 140 مليون جنيه فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى".

5- محافظة أسوان- بإجمالى 173.86 مليون جنيه

"3.86 مليون جنيه فى مجال الخدمات التعليمية، 170 مليون جنيه للمشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى".