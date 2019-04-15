باكستان تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد حول حزمة إنقاذ

رويترز

قال وزير باكستاني، اليوم، الإثنين، إن باكستان توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ"، مع صندوق النقد الدولى، حول برنامج إنقاذ، وتتوقع إبرام الاتفاق رسميا على حزمة إنقاذ فى وقت لاحق هذا الشهر.

وستكون الحزمة التى طال انتظارها، هى برنامج الإنقاذ الثالث عشر من صندوق النقد الدولى، للبلاد منذ أواخر الثمانينات، وتأتي في وقت تسوء فيه الآفاق الاقتصادية للبلد الواقع فى جنوب آسيا الذى يقطنه 208 ملايين نسمة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، زار وزير المالية أسد عمر واشنطن لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، الذي وصف المحادثات اليوم الاثنين بأنها "مناقشات بناءة".

وقال محمد أزهر وزير الدولة لشؤون الإيرادات على تويتر، "إنه جرى التوصل لاتفاق من حيث المبدأ على جميع المسائل العالقة مع صندوق النقد الدولي" خلال زيادة عمر لواشنطن.

وتابع "سيتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية والإجراءات الرسمية أثناء زيارة خبراء صندوق النقد الدولي لباكستان في وقت لاحق هذا الشهر".

وقال صندوق النقد اليوم الإثنين، إن فريق بعثته سيزور إسلام أباد قبل نهاية أبريل نيسان.

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الباكستاني توقعات النمو ورفع أسعار الفائدة في وقت بلغ فيه التضخم أعلى مستوياته في خمس سنوات. وخسرت الروبية أيضا نحو 35 بالمئة من قيمتها منذ ديسمبر كانون الأول 2017.

وتجاوز التضخم 9.4 بالمئة في مارس / آذار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013، وسط زيادات كبيرة في أسعار الأغذية والطاقة.

ويتوقع البنك المركزي نموا يتراوح بين 3.5 وأربعة بالمئة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو حزيران، بما يقل كثيرا عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 6.2 بالمئة. ويرسم صندوق النقد صورة أكثر قتامة للاقتصاد، إذ يتوقع وصول معدل النمو في باكستان إلى 2.9 بالمئة في 2019 وإلى 2.8 بالمئة في السنة التالية.