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الإثنين، 15 أبريل 2019 09:01 م
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انهيار سقف كاتدرائية نوتردام بباريس بالكامل

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:12 م
انهيار سقف كاتدرائية نوتردام بباريس بالكامل
رويترز
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قال شاهد لوكالة رويترز إن سقف كاتدرائية نوتردام بباريس قد انهار بالكامل.
 

 


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