الرئيسية أخبار عالمية انهيار سقف كاتدرائية نوتردام بباريس بالكامل الإثنين، 15 أبريل 2019 08:12 م رويترز إضافة تعليق قال شاهد لوكالة رويترز إن سقف كاتدرائية نوتردام بباريس قد انهار بالكامل. إضافة تعليق المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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