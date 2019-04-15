انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة رغم الطقس السىء

كتب أحمد مصطفى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، انتظاما فى حركة الملاحة الجوية، وإقلاع وهبوط الطائرات، وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، على الرغم من سوء الأحوال الجوية نتيجة موجة الطقس السىء .

قالت مصادر ملاحية بالمطار، أن جميع الرحلات أقلعت وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، لافتة لعدم وجود تأخير فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة، سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس .

وأكدت المصادر أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة حالة الطقس وحركة الملاحة، وإقلاع وهبوط الطائرات فى مطار القاهرة والمطارات الإقليمية .