الين يتراجع قرب أدنى مستوى منذ بداية العام الجارى

رويترز

انخفض الين صوب أدنى مستوياته منذ بداية العام الجارى، وبلغ الفرنك السويسرى أقل مستوياته فى نحو شهر فى الوقت الذى تسبب فيه ارتفاع الأسواق العالمية فى التأثير سلبا على الطلب على العملات التى تُعتبر ملاذا آمنا.

وتراجعت التقلبات فى سوق العملة كثيرا فى الأسابيع الأخيرة واتسمت التحركات بالهدوء مجددا، على الرغم من أن هناك مؤشرات على أن التفاؤل بشأن إحراز تقدم فى المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقوة بيانات اقتصادية من الصين يدفعان المستثمرين صوب الأصول المرتفعة المخاطر.

ونزل الين إلى 112.09 مقابل الدولار فى التعاملات الآسيوية، قرب أدنى مستوى منذ بداية العام الجارى عند 112.135 ين، قبل أن يتعافى قليلا مع بدء التداولات فى أوروبا.

كما تراجع الفرنك السويسرى مقابل اليورو، ليبلغ 1.1340 فرنك، وارتفعت العملة السويسرية لأعلى مستوى منذ بداية العام الجارى عند 1.1164 فرنك فى أواخر مارس لكنها خسرت 1.5% منذ ذلك الحين.

كما هبط مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، قليلا مما سمح لليورو بتعزيز مكاسبه فوق 1.13 دولار، وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1315 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى 96.829 وظل الجنيه الاسترلينى قرب 1.31 دولار وهو نفس المستوى الذى سجله معظم الأسبوع الأخير، وانخفضت التقلبات بقوة بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبى والحكومة البريطانية على تأجيل موعد الانسحاب البريطانى من الاتحاد الأوروبى حتى أكتوبر.