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الوطنية للانتخابات: لم نحدد موعد الاستفتاء وننتظر إخطار البرلمان بالتعديلات

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:45 ص
الوطنية للانتخابات: لم نحدد موعد الاستفتاء وننتظر إخطار البرلمان بالتعديلات المستشار محمود الشريف
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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أكد المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تحديد مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشددا: " لا يمت للحقيقة بصلة"
 
وقال الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الخبر المنشور على موقع التواصل الاجتماعي مختلق تماما، حيث تضمن إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد الاستفتاء رغم زوال هذه اللجنة، بعدما حلت محلها الهيئة الوطنية للانتخابات. 
 
كما تضمن الخبر الكاذب، أن قاعدة بيانات الناخبين المنشورة على مواقع التواصل تقول إنها بلغت 55 مليون ناخب، فى حين أن الرقم الصحيح  تجاوز الـ61 مليون ناخب. 
 
واشار الشريف الي ان الهيئة لم تعلن اي مواعيد وملتزمة دستوريا وقانونيا بعقد اجتماع فور وصول اخطار مجلس النواب بالانتهاء من اقرار التعديلات الدستورية لتحديد الجدول الزمني واعلانه للرأي العام.

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