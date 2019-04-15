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الإثنين، 15 أبريل 2019 01:00 م
خالد صلاح
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النفط يتراجع مع التركيز على مستقبل الإمدادات

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:15 م
النفط يتراجع مع التركيز على مستقبل الإمدادات النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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تراجعت أسعار النفط، اليوم، الاثنين، بعد أن بلغ خام القياس العالمى، مزيج برنت، أعلى مستوياته فى خمسة أشهر فى الجلسة السابقة، مع توجه أنظار المستثمرين نحو إشارات متباينة للمعروض العالمي.

 

وبحلول الساعة 0629 ، بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.44 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتا أو 0.2 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 12 نوفمبرعند 71.87 دولار.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.63 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتا أو 0.4 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

 

وقال فيرندرا شوهان، محلل النفط لدى إنرجى أسبكتس فى سنغافورة "أتوقع أن يتم تداول النفط داخل نطاق ضيق نسبيا حول 70 دولارا فى الوقت الراهن"، لافتا إلى إشارات متباينة من الولايات المتحدة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول مستقبل الإمدادات.

 

وتجتمع أوبك وحلفاؤها فى يونيو لاتخاذ قرار بشأن مواصلة كبح الإمدادات، وتخفض أوبك وروسيا وحلفاء آخرون الإنتاج، بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير ولمدة ستة أشهر.


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