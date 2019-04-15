الندوة التثقيفية بجامعة المنصورة تعرض بطولات شهداء مصر فى الحرب ضد الإرهاب

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الندوة التثقيفية الرابعة عشرة التي نظمتها القوات المسلحة بالتعاون مع جامعة المنصورة، وعقدت بالقاعة الكبرى بكلية التجارة، بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، واللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء باسم علام مدير جمعية المحاربين القدماء، واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكري.

كما حضرها نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعدد كبير من الطلاب، وتحدث خلالها اللواء خالد توفيق عن بطولات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب في سيناء، وعن بطولات الضباط والجنود الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن، وتصدوا للعناصر الإرهابية بصدورهم، وقدموا أروع قصص البطولة، واستعرض اللواء خالد توفيق لعدد من المواقف البطولية لشهداء الوطن في سيناء.

كما استعرضت قصص بطولات شهداء الدقهلية، والأمن القومي المصرى، والمخاطر التى تتعرض له مصر من جماعات الإرهاب الأسود، وكيفية التصدي له من خلال يقظة جنودنا وضباط الجيش المصري الباسل الذي يضحي من أجل سلامة وأمان جميع المصريين، وتم عرض فيديوهات للعملية الشاملة فى سيناء، واكتشاف الأنفاق التى يستخدمها الإرهابيين فى التسلسل لسيناء.

وعلى هامش الندوة، أكد الدكتور كمال شاروبيم، أننا عشنا لساعات قليلة في أجواء بطولات مستمرة لسنوات قدم فيها عددا من أبناء الوطن أرواحهم الطاهرة لنعيش جميعا في أمن واستقرار، وحتى تظل مصر شامخة وعصية على أعدائها.