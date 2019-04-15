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المنظمة الدولية للهجرة: مصر لديها 10 ملايين مهاجر يتحكمون فى 27 مليار دولار

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:46 م
المنظمة الدولية للهجرة: مصر لديها 10 ملايين مهاجر يتحكمون فى 27 مليار دولار مؤتمر المسئولية المجتمعية
كتب إسلام سعيد تصوير أحمد معروف
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قال لورين دو بيك، رئيس البعثة بالمنظمة الدولية للهجرة، أن مصر لديها نحو 10 ملايين مهاجر فى مختلف دول العالم يتحكمون فى نحو 27 مليار دولار، وهم قادرون على المساهمة فى تطوير بلدانهم مساعدة الشباب فى توفير فرص عمل فى الداخل من خلال تدريبهم وتأهيلهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

أوضح دو بيك، خلال جلسات مؤتمر المسؤولية المجتمعية، أن نحو مليون شاب يتجه إلى الهجرة لأفريقيا والشرق الأوسط والسعودية وهو يعد إهدارا للمورد البشرى الذى من الممكن أن يحدث طفرات على المستوى المحلى لو تم توفير بيئة ملائمة له، لافتًا إلى أن المنظمة تعمل على البحث عن الأسباب الرئيسية وراء دوافع الهجرة خاصة فى الهجرة غير الشرعية التى تعرض حياة الشباب للخطر.

وأشار رئيس البعثة بالمنظمة الدولية للهجرة، إلى أن المنظمة تعمل على تطوير بيئة العمل فى المدن المصدرة للهجرة للخارج خاصة فى صعيد مصر، حيث نجحت المنظمة فى التوسع فى صعيد مصر من خلال تقديم حلول لتطوير التعليم وتوفير التدريب اللازم للشباب فضلا عن تطوير البنية التحتية، موضحًا أن أكبر تحد أمام المنظمة هو عدم توفر الوقت الكافى للتعرف على الشباب والوصول إليهم قبل الوقوع فى فخ سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح دو بيك، أن مصر تستقبل أيضا عدد يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين  شخص من للمهاجرين من مختلف دول العالم بعضهم يستثمر فى مصر والبعض الأخر لا يجد طريقة للاندماج فى المجتمع.

 

جلسات مؤتمر المسؤولية المجتمعية (1)
 

 

جلسات مؤتمر المسؤولية المجتمعية (2)
 

 

جلسات مؤتمر المسؤولية المجتمعية (3)
 

 

جلسات مؤتمر المسؤولية المجتمعية (4)
 

 

جلسات مؤتمر المسؤولية المجتمعية (5)
 

 

جلسات مؤتمر المسؤولية المجتمعية (6)
 

 


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