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الإثنين، 15 أبريل 2019 02:31 م
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بالسوق العقارى..

المعهد الملكى لمساحى العقارات: مصر تحتل المرتبة 57 بمعايير الشفافية الدولية

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:13 م
المعهد الملكى لمساحى العقارات: مصر تحتل المرتبة 57 بمعايير الشفافية الدولية عقارات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن تصوير عمرو مصطفى
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أكد روبرت جاكسون، الرئيس التنفيذى للمعهد الملكى لمساحى العقارات، المعتمدين ببريطانيا، على أن المعهد وضع عددا من المعايير والقواعد لقياس الأسواق العقارية بدول العالم.

 

وأوضح جاكسون، خلال فعاليات المؤتمر الدولى العقارات فى مصر، أن احد هذه المعايير هى مدى الالتزام بالشفافية والإفصاح، ومكافحة غسيل الأموال فى مجال العقارات.

 

وأشار الرئيس التنفيذى للمعهد الملكى لمساحى العقارات، إلى أن مصر تأتى فى المرتبة 57 وفقا لمعايير الشفافية الدولية بالسوق العقارى فيما تتصدر دبى قائمة الدول العربية، لافتا إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الأعلى تكلفة فى البناء والتشييد.

 

من جانبه أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، على أن هناك رؤية من الدولة لسرعة إصدار اتحاد المطورين العقاريين ليكون الأب الشرعى للقطاع، لافتا إلى أن هناك تعاون كبير بين المطورين والحكومة لزيادة فعالية القطاع العقارى وزيادة إيراداته للاقتصاد القومى.


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