المعارضة التركية تكشف أسباب تعطيل "حزب أردوغان" نتائج انتخابات إسطنبول

كتب أحمد عرفة

أكد دانيز أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن نتيجة انتخابات مدينة إسطنبول لم يتم حسمها حتى الآن، بسبب تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم والذى يتزعمه رجب طيب أردوغان اعتراض وطلب إعادة الفرز، ومازالت إعادة الفرز مستمر.

وأضاف القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حزب أردوغان يسعى إلى التحايل على الدستور والنظام الانتخابى، لافتا إلى أن خروج حزب العدالة والتنمية من إسطنبول يعنى كشف كل ملفات الفساد ودعم المنظمات الإرهابية.

وأشار دانيز أوغلوـ أن أى محاولة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نتائج الانتخابات سيقابلها تعطيل للحياة العامة فى إسطنبول، لافتا إلى أن سبب تعطيل حزب أردوغان نتائج انتخابات إسطنبول لمنع كشف ملفات الفساد.