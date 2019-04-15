المرشدين السياحيين تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لإجراء الانتخابات

أعلن وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، عدم إكتمال النصاب القانونى لإجراء الانتخابات، فى الدعوة الأولى لها، والمقرر له 50% ممن لهم حق التصويت بالانتخابات.

وأوضح وجيه، أن عدد الأصوات التى شاركت بعمليات التصويت، اليوم الأثنين، 1624 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و463 مرشدا سياحيا، لهم حق التصويت، ممن سددوا الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى عام 2018.

وكانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، قد دعت إلى إجراء الانتخابات، لاختيار النقيب العام للمرشدين السياحيين، من إجمال 4 مرشحين، وأعضاء مجلس النقابة.