"المجتمعات العمرانية " تسوق المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدنية العاشر

كتب أحمد حسن

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعاً مع أعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتسويق المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمدينة.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه يتم التنسيق مع المستثمرين، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحديد الأنشطة التى سيتم تشغيلها بالورش والمجمعات الصناعية، بحيث تنتج مستلزمات المصانع العاملة بمدينة العاشر من رمضان، من أجل تكامل المنظومة الصناعية بالمدينة، وضمان توزيع منتجات هذه الورش.

وأشار نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان، يضم 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف ومزودة بنظام مكافحة الحريق، بمساحة 702 م2 للورشة (مقسمة إلى جزء مغطى بمساحة 432 م2 بالإضافة لفناء تابع بمساحة 270 م2 - والجزء المغطى عبارة عن بناء معدنى بأبعاد 18 * 24 وارتفاع 8 م ومغطى بالصاج المعرج المعزول - والجزء المكشوف عبارة عن منطقة تحميل بأبعاد 18* 15م)، والورش موزعة على 3 مجمعات صناعية (127 ورشة بمجمع أ - 128 ورشة بمجمع ب – 128 ورشة بمجمع ج) وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 504 ملايين جنيه، ونسبة التنفيذ 76 %، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 128 ورشة بمجمع ج، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 128 ورشة بمجمع ب، وجارٍ تنفيذ 127 ورشة بمجمع أ.

تجدر الإشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، بمدينة العاشر من رمضان، منذ أيام، وكلف قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإقامة مجمعات صناعية مماثلة بمدن الصعيد الجديدة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمعرفة الاحتياجات الفعلية من الصناعات، والتى تتلاءم مع مدن الصعيد، من أجل تنمية هذه المدن، بما يتماشى مع سياسة الدولة فى توفير الفرص التنموية والاستثمارية المختلفة لأهلنا بالصعيد.