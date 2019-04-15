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المبعوث الأممى لليمن : الوضع ما زال هشا فى " الحديدة " رغم بعض التقدم

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:38 م
المبعوث الأممى لليمن : الوضع ما زال هشا فى " الحديدة " رغم بعض التقدم مجلس الأمن
كتب محمد شرقاوى
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قال المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيثس، إن مدينة حجوراليمنية شهدت حربا مدمرة  ،وعلينا أن نركز على الحل السياسي ، و علينا التوصل إلى تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال للحل السياسي ، و الوضع ما زال هشا في الحديدة رغم بعض التقدم.

 

وأضاف جريفيتس ، خلال  كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن  الاعتداءات والإصابات في صفوف المدنيين اليمنيين،  تراجعت بشكل لافت، و الطرفان قبلا بخطة نشر قوات المراقبة الأممية في الحديدة، وعلينا العمل على التوصل لحل سياسي في اليمن ، مضيفا يجب تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة، والوضع الاقتصادي اليمني هش، وسننتقل إلى المرحلة التالية من اتفاق الحديدة، مضيفا أن الأطراف اليمنية ، قبلت خطة إعادة الانتشار بالحديدة، ومعاناة الشعب اليمني قد زادت، و استمرار الحرب يعيق التوصل لحل سياسي في اليمن.

 

 


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