المبعوث الأممى لليمن : الوضع ما زال هشا فى " الحديدة " رغم بعض التقدم

كتب محمد شرقاوى

قال المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيثس، إن مدينة حجوراليمنية شهدت حربا مدمرة ،وعلينا أن نركز على الحل السياسي ، و علينا التوصل إلى تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال للحل السياسي ، و الوضع ما زال هشا في الحديدة رغم بعض التقدم.

وأضاف جريفيتس ، خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن الاعتداءات والإصابات في صفوف المدنيين اليمنيين، تراجعت بشكل لافت، و الطرفان قبلا بخطة نشر قوات المراقبة الأممية في الحديدة، وعلينا العمل على التوصل لحل سياسي في اليمن ، مضيفا يجب تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة، والوضع الاقتصادي اليمني هش، وسننتقل إلى المرحلة التالية من اتفاق الحديدة، مضيفا أن الأطراف اليمنية ، قبلت خطة إعادة الانتشار بالحديدة، ومعاناة الشعب اليمني قد زادت، و استمرار الحرب يعيق التوصل لحل سياسي في اليمن.