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المؤبد لربة منزل بتهمة اختطاف طفلة وهتك عرضها بالمنيا

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:31 م
المؤبد لربة منزل بتهمة اختطاف طفلة وهتك عرضها بالمنيا محكمة
فريق المحافظات
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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة ، ومصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وكيل النيابة ابراهيم محسن أمانة سر أمجد يزيوسف وعلى حسن ومحمد مصطفى،  بالسجن المؤبد لربة منزل لاستدراجها طفلة وهتك عرضها بمساعدة شخص آخر فى القضية رقم 3021لسنة 2015 ج والمقيدة برقم 319 كلى شمال المنيا .

وتعود الواقعة لعام 2015 عندما ورد بلاغ الى مركز شرطة مغاغة يفيد قيام ربة منزل باختطاف طفلة وهتك عرضها بمساعدة أخر ، وباجراء التحريات تبين قيام  "نور الهدى. أ.ع 28 سنة " من إحدى قرى مغاغة  بخطف الطفلة"   زينب م ع 12 سنة "  بأن قامت بتستدراجها فى مكان بعيد عن اهليتها وقدمت لها مشروبا أفقدها الوعى  ثم استعانت بشخص آخر مجهول رفع عنها ملابسها فاحدث بها الإصابات التى تم وصفها فى تقرير الطب الشرعى ، وقد أكد الشهود صحة الواقعة  وبعد تطاول القضية قضت المحكمة بحكمها السابق .
 

 


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