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الإثنين، 15 أبريل 2019 01:14 م
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الكرملين يعلن الإعداد للقاء بوتين وكيم جونج أون..ولا موعد محدد

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:09 م
الكرملين يعلن الإعداد للقاء بوتين وكيم جونج أون..ولا موعد محدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ
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أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، أنه جارٍ الإعداد للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، ولكن لا يوجد موعد أو مكان محددين حتى الآن.

وقال بيسكوف- فى تعليقه لوسائل الإعلام حول اللقاء المحتمل- "أؤكد لكم أنه جارٍ الإعداد للقاء، لقد تحدثنا عن ذلك منذ مدة، وسنبلغكم بمجرد أن يكون هناك وضوح تام بشأن توقيت هذا الاجتماع، ومكان انعقاده، لا يمكننا إخباركم بأى شيء محدد فى الوقت الحالي".

وكانت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية قد ذكرت، فى وقت سابق اليوم، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون سوف يعقد أول قمة له على الإطلاق مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأسبوع المقبل، عندما يسافر بوتين إلى الشرق الأقصى فى طريقه إلى مؤتمر دولى فى الصين.

 

 


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