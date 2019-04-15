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الإثنين، 15 أبريل 2019 01:41 م
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القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:26 م
القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية أسلحة بيضاء - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "احمد.م.ح" 27 عاما عاطل، مقيم عرايشية مصر بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "ايمن.م.ع" 23 عاما عاطل، مقيم المستقبل، دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "رائد.م.ح" 30 عاما عاطل، مقيم أبوعطوة، بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "محمود.م.أ" 22 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد.ح.م" 21 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد.خ.ع" 42 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "ابوبكر.ع.ال" 26 عاما عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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