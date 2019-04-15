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القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات بقيادة زوجين فى شبرا الخيمة

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:08 ص
القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات بقيادة زوجين فى شبرا الخيمة حبس - ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، يقوده زوجان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
كان قد تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط كل من، "خ.ك" 39 سنة، عاطل ومقيم 45 شارع محمود رخا عزبة رستم دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية مخدرات، وزوجته "ر.ص" 34 سنة، ربة منزل، و"م.ع.م" 19 سنة، عاطل ومقيم 22 حارة علي إسماعيل عزبة رستم دائرة القسم، وذلك حال تواجدهم بمنطقة سكنهم.
 
بالتفتيش، ضبط بحوزتهم على سلاح ناري بندقية خرطوش، وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جراما، ومبلغ مالى 1300 جنيه، وعدد 3 هواتف محمول.
 
بمواجهة المتهمين، أمام العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، والسلاح الناري لحماية تجارتهم .
 
كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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