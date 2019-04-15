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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العامة بطوخ

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:22 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العامة بطوخ حبس - أرشيفية
القليوبيه-نيفين طه
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ألقت مباحث مركز طوخ، القبض على 6 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العامة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بالقبض على 6 متهمين، وهم: "محمد ا. ط" عاطل، وشهرته "قونصه" ومقيم سنهره بدائرة المركز، "احمد ي. م" وشهرته "النو"، "محمد ا. م"، "محمد ع. ا"، "علاء. أ. ح" نجل الرابع، "عبدالنبى س. أ"، عاطلين، لكونهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العامة.

 

وبالفحص، تبين قيام المتهمين بارتكاب عدد من وقائع السرقة بالإكراه.

 


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