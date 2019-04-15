video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 11:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة طفلة بدون رأس داخل "كيس زبالة" بمدينة 15 مايو

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:22 م
العثور على جثة طفلة بدون رأس داخل "كيس زبالة" بمدينة 15 مايو جثة - أرشيفية
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بـ15 مايو بتشريح جثة طفلة عثر عليها بدون رأس ومجهولة الهوية، بدائرة قسم 15 مايو، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما أمرت بإجراء تحليل "دى أن أى" للطفلة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت مباحث قسم شرطة 15 مايو تلقوا بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفلة بدون رأس، داخل كيس زبالة، وبجورها "مقص"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من الـ7 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة طفلة مقتولة فى 15 مايو و المباحث تكثف تحرياتها لكشف الحادث

النيابة تصرح بدفن وتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة بكرداسة

اخبار الحوادث

حوادث

15 مايو

طفلة بدون رأس

كيس زبالة

جثة طفلة




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة