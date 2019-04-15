العثور على جثة طفلة بدون رأس داخل "كيس زبالة" بمدينة 15 مايو

أمرت النيابة العامة بـ15 مايو بتشريح جثة طفلة عثر عليها بدون رأس ومجهولة الهوية، بدائرة قسم 15 مايو، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما أمرت بإجراء تحليل "دى أن أى" للطفلة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت مباحث قسم شرطة 15 مايو تلقوا بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفلة بدون رأس، داخل كيس زبالة، وبجورها "مقص"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من الـ7 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.