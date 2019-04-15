الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون ودعم بناء الممر الاقتصادى مع باكستان

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أكدت الصين، اليوم الاثنين، أهمية العمل مع الجانب الباكستاني لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها زعيما البلدين، والحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى، وتعميق التبادلات بين الأفراد والتبادلات الثقافية، ودعم بناء الممر الاقتصادي بين الجانبين، ودعم التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بهدف بناء مجتمع صيني - باكستاني أوثق بمصير مشترك.

جاء ذلك خلال لقاء كبير المستشارين السياسيين الصينيين، وانغ يانغ، اليوم، بنائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سليم ماندفيوالا في العاصمة (بكين).

وأشاد يانغ، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بالصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية حافظت على قوة دافعة سليمة للتنمية، وتقدم مطرد في التعاون الودي.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سليم ماندفيوالا إن باكستان تولي اهتماما كبيرا للمشاركة في بناء الحزام والطريق، وتريد العمل مع الصين لدعم بناء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، ومواصلة تقوية التعاون العملي في مجالات مختلفة، ودفع العلاقات الثنائية.