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الإثنين، 15 أبريل 2019 05:59 م
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فى ذكرى مرور 108 عام على مولده..

الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك تحتفى بذكرى إمام الدعاة

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:51 م
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك تحتفى بذكرى إمام الدعاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى
كتب لؤى على
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احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك بذكرى مرور 108أعوام على ميلاد إمام الدعاة، فضيلة الشيخ الإمام، محمد متولي الشعراوي، الذي ولد في الخامس عشر من إبريل عام 1911م، وتُوفي في السابع عشر يونيو عام  1998، أي بعد  108 أعوام على مولده. 
 
ونشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي،" فيسبوك" فيديو يوثق أبرز المحطات التي تناولت مولد فضيلة الشيخ الإمام الشعراوي، ونشأته ومسيرته الحياتية والتعليمية والعلمية والدعوية، مع إلقاء الضوء على رحلة الشيخ الشعراوي بالأزهر الشريف.
 
كما يُبرز الفيديو الشهادات العلمية والإجازات والجوائز والأوسمة والدكتوراة الفخرية التي حصل عليها إمام الدعاة، ودوره المحوري في الدعوة إلى الله، بالاضافة إلى خواطره حول كتاب الله، وموهبته الفذة في شرح آيات القرآن الكريم وبيان معانيه بأسلوب جذاب لمس القلوب وساهم بدورٍ كبير في تطوير علم التفسير والدعوة إلى الله.
 
وقدمت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على فيسبوك، معلومات موجزة عن أبرز مؤلفات الشيخ الشعراوي القيمة التي تعد بمثابة زادًا للمؤمنين منها، "الإسراء والمعراج، معجزة القرآن، الإسلام والفكر المعاصر، الإسلام والمرأة، عقيدة ومنهج، المرأة كما أرادها الله"، وذلك ضمن فيديوهات سلسلة أعلام التي تنشرها الصفحة عن العلماء والمفكرين والأعلام في مختلف المجالات، مؤكدة دور وأهمية إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، في خدمة الإسلام والمسلمين، وتطوير النشاط الدعوي والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
 
 

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