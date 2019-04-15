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الصحة:فحص أكثر من 10 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:27 م
الصحة:فحص أكثر من 10 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 10 ملايين و 267 ألف و 633 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، و ذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، وحتى مساء أمس الأحد.
 
 
ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص  مليون و 738  ألف و 81 طالب منذ انطلاق المرحلة الثالثة في  الحادي والعشرين من الشهر الماضى وحتى مساء أمس، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص  980 ألف و 408 طالب بالشرقية و271  ألف و 62 طالب بالدقهلية و 236 ألف 170 طالب بالمنيا و 233 ألف و 233 طالب بالغربية و 17 ألف و 208 طالب بالوادي الجديد.
 
وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص  3 مليون و 375 ألف و 812 طالباً في المرحلة الثانية من المبادرة في ١١ محافظة  هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"،  بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و 153 ألف و 771 طالباً في ١١ محافظة و هي : الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".
  
وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على ٣ مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل الحالى، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات،  مضيفاً أن  كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.
 
 

 


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