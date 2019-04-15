الشرطة الدنماركية تعتقل 23 شخصا بعد إلقاء يمينى متطرف للقرآن فى الهواء

كتبت رباب فتحى

قالت الشرطة الدنماركية إن 23 شخصًا تم اعتقالهم بسبب أعمال عنف نشبت بعد أن ألقى يميني متطرف نسخة من القرآن في الهواء في أحد أحياء المهاجرين في كوبنهاجن، بحسب وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقالت شرطة كوبنهاجن يوم الاثنين إن المعتقلين يشتبه فى أنهم كانوا وراء عشرات الحرائق المتعمدة للسيارات وحاويات القمامة في نوريبرو، وهي منطقة للمهاجرين في العاصمة الدنماركية.

بدأت الاضطرابات بعد أن ألقى راسموس بالودان، - المحامي الذى يستشهد بحقوق حرية التعبير أثناء قيامه بتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء الدنمارك فى ظل حماية من الشرطة - كتاب الإسلام المقدس في الهواء عدة مرات في نوريبرو.

وصف رئيس الوزراء الدنماركي لارس لويك راسموسن مظاهرة بالودان بأنها "استفزاز لا معنى له".