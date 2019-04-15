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الإثنين، 15 أبريل 2019 05:57 م
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فى حي للمهاجرين..

الشرطة الدنماركية تعتقل 23 شخصا بعد إلقاء يمينى متطرف للقرآن فى الهواء

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:43 م
الشرطة الدنماركية تعتقل 23 شخصا بعد إلقاء يمينى متطرف للقرآن فى الهواء مصحف
كتبت رباب فتحى
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قالت الشرطة الدنماركية إن 23 شخصًا تم اعتقالهم بسبب أعمال عنف نشبت بعد أن ألقى يميني متطرف نسخة من القرآن في الهواء في أحد أحياء المهاجرين في كوبنهاجن، بحسب وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية. 
 
وقالت شرطة كوبنهاجن يوم الاثنين إن المعتقلين يشتبه فى أنهم كانوا وراء عشرات الحرائق المتعمدة للسيارات وحاويات القمامة في نوريبرو، وهي منطقة للمهاجرين في العاصمة الدنماركية.
 
بدأت الاضطرابات بعد أن ألقى راسموس بالودان، - المحامي الذى يستشهد بحقوق حرية التعبير أثناء قيامه بتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء الدنمارك فى ظل حماية من الشرطة - كتاب الإسلام المقدس في الهواء عدة مرات في نوريبرو.
 
وصف رئيس الوزراء الدنماركي لارس لويك راسموسن مظاهرة بالودان بأنها "استفزاز لا معنى له".
 
 

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