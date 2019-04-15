السويدى: ازدهار الصناعة يتطلب تعاون الشركات الكبيرة لدعم القطاعات الناشئة

كتب إسلام سعيد - تصوير أحمد معروف

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك مسؤلية على القطاع الصناعى لدعم وتنمية أصحاب الصناعات والحرف البسيطة، وصغار المصنعين، مضيفا "أن هذا الدور المجتمعى ليس تفضلا من القطاع الخاص لكنه واجب وطنى".

وأضاف خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المسؤولية المجتمعية، والذى ينظمه اتحاد الصناعات، أن الوصول إلى الاستقرار المجتمعى وازدهار الصناعة، وخلق فرص العمل يتطلب التعاون بين الشركات الكبيرة لمساندة الشركات الناشئة والصغيرة، لافتا إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد المشاركين بمؤتمر المسؤلية المجتمعية، وكذلك زيادة الفعالية التدريبية الناتجة عن هذا الملتقى.

وأشار محمد السويدى، إلى أن الشركات الكبيرة بدأت تتعاون مع موزعين صغار بهدف دعمهم، ورغم أن هذا الدور يجهد الشركات جدا لكنها مسؤلية عليهم، موضحا أن دعم الحرف والمهن اليدوية يتمثل بخلق فرص لهم للتواجد فى الوسط الصناعى، سواء بدعمهم بالتدريب أو المشاركة بالمعارض مثل المعرض البسيط الموجود على هامش هذا الملتقى.