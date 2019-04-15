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السكة الحديد: تشغيل قطار "مفاجآت" بشم النسيم للمدن الشاطئية بتذكرة 15 جنيها

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:35 م
السكة الحديد: تشغيل قطار "مفاجآت" بشم النسيم للمدن الشاطئية بتذكرة 15 جنيها المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد تشغيل قطار مفاجآت يوم الاثنين الموافق 29/4/2019، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، حيث سينطلق القطار من محطة مصر برمسيس الساعة 5:45 صباحًا، متجهًا إلى إحدى المدن الشاطئية بالوجه البحرى، على أن يعود مساء نفس اليوم طبقًا لجداول التشغيل.

 

وأكد أشرف رسلان أن الهيئة تقوم بهذا الإجراء بصفة سنوية للترفيه عن جمهور المسافرين بهذه المناسبة، والمساهمة فى تلبية رغباتهم وإسعادهم وقضائهم أوقاتًا ممتعة مع ذويهم، مشيرا إلى أن القطار يتكون من 10 عربات درجة ثانية مميزة وأسعار تذاكر السفر خلال رحلتى الذهاب والعودة 15 جنيهًا للفرد "تذكرة كاملة"، و10 جنيهات للأطفال "أنصاف تذاكر".

 

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أنه لا يجوز السفر بالتذاكر المنصرفة على هذين القطارين بأى قطار آخر، وإلا اعتبرت التذكرة ملغاة، كما أن التذكرة المباعة لا ترد حال عدم استعمالها، وكذلك لا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقدًا، وكل من يخالف ذلك يحصل منه أجرة السفر كاملة بالإضافة إلى المصاريف الإضافية المقررة.


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