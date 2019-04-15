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السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث فى المنطقة

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:44 م
السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث فى المنطقة الملك سلمان بن عبد العزيز
الرياض (أ ش أ)
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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزى والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث فى المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقائهما بقصر اليمامة فى الرياض، بحضور وزير الداخلية السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار وعدد من المسئولين.

 


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