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الإثنين، 15 أبريل 2019 09:03 م
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السجن سنة لفتاة فى إيران بسبب خلعها الحجاب بميدان عام

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:55 م
السجن سنة لفتاة فى إيران بسبب خلعها الحجاب بميدان عام الفتاة الإيرانية التى تم اعتقالها
كتب آسر أحمد
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قضت محكمة إيرانية، بسجن فتاة لمدة عام، بتهمة خلعها للحجاب فى ميدان عام، والذى يفرضه القانون الإيرانى للسيدات فى الأماكن العامة.

واعتقلت السلطات الإيرانية، الفتاة "ويدا موحدى" فى أكتوبر الماضى، بسبب تلك التهمة فى ساحة احدى الميادين اثناء اندلاع الثورة فى طهران.

وأكد بايام ديرافشان، محامى الفتاة المعتلقة، أن الحكومة الإيرانية ايدت حكم الحبس لمدة عام كامل، بسبب تلك التهمة، بالإضافة إلى مدة احتجازها لأكثر من ستة أشهر قيد التحقيقات.

الفتاة الإيرانية
الفتاة الإيرانية

وأضاف محامى ويدا موحدى، أن المحكمة الإيرانية وجّهت للفتاة، صاحبة الـ 25 عاماً، تهمة "الحض على الفساد والفجور"، وحكمت عليها فى طهران بالحبس لمدة عاماً، موضحاً أن موكلته كانت تهدف بخلع الحجاب الاعتراض على إلزام الفتيات ارتداء الحجاب بشكل إجبارى، حيث أنها مؤيدة للحريات.

ولم تكن تلك الواقعة هى الأولى للفتاة المعتقلة اعتراضاً منها على سياسة إلزام ارتداء الحجاب، ففى عام 2017، وقفت موحدى فى احدى الميادين وخلعت حجابها وسرعان ما انتشرت صورها عبر منصات السوشيال ميديا ليحذو حذوها الكثير من النساء فى العديد من الأماكن داخل إيران.

وفرضت السلطات الإيرانية، قانون إرتداء الحجاب بشكل إجبارى، منذ عام 1979، ومن تعترض من السيدات تلقى عقاب كبير من هيئة الأمر بالمعروف، وانتشرت الفترة الماضية الكثير من وقفات السيدات التى تطالب بإلغاء القانون، والمطالبة بالكثير من الحريات للمرأة، وهو ما تستقبله السلطات الإيرانية بالسجن.


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