"الزراعة": 9 إجراءات لبيطرى الجيزة استعدادا لشم النسيم.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

تلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تقريرا من مديرية الطب البيطرى بالجيزة، عن استعداداتها لشم النسيم وعيد القيامة، وزيادة كمية المعروض فى الأسواق من الأسماك الطازجة والمملحة ومع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة فى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية، كما تم وقف الإجازات الأطباء العالمين بإدارة التفتيش.

-التنسيق مع شرطة مباحث تموين الجيزة لعمل حملات مكثفة على الأماكن التالية:-

-جميع الأسواق العامة الموجودة بدائرة المحافظة والتى يتم بها عرض وبيع أسماك طازجة أو مجمدة أو مملحة للتأكد من سلامة المعروض منها وعمل لجان مراقبة لهذه الأسواق بصفة مستمرة.. منها:

-جميع محلات بيع الأسماك والأسماك المملحة للتأكد من سلامة المعروض منها.

-جميع الثلاجات التى تقوم بتخزين الأسماك والأسماك المملحة والمدخنة.

- مصانع تصنيع الرنجة "الأسماك المدخنة" للتأكد من سلامة إجراءات التصنيع والتخزين.

- مخازن تخزين الأسماك المملحة الموجودة بدائرة المحافظة للتأكد من سلامة هذه الأنواع.

- مراقبة حركة السيارات التي تقوم بنقل الأسماك المحلية والمملحة والمدخنة والتأكد من سلامة النقل والتداول وذلك من خلال عمل أكمنة بأماكن مختلفة من المحافظة .

- تكثيف الحملات على شوادر بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من سلامة عرض وبيع المنتج .

- عمل نوبتجيات مستمرة بالادارة لمواجهة ضغوط العمل والحملات المكثفة التى تقوم بها اللجان .

- تلقى جميع شكاوي المواطنين عن طريق غرفة عمليات من خلال خط التليفون الخاص بها وهو " 0237808892" .

- تكثيف الحملات بالاشتراك مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة للمرور على النوادي والبواخر النيلية التى تقوم بعمل رحلات جماعية للتأكد من سلامة الوجبات المعروضة للمواطنين .

- التنسيق مع إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية لعمل ندوات توعية للمواطنين عن كيفية اختيار الأسماك الصالحة للتداول والاستهلاك وتوعيتهم بالأخطار الصحية التى تنجم عن تداول الأسماك مجهولة المصدر.

- حملات المرور المعتادة على أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها للحد من ظاهرة بيع اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية .

- عمل نوبتجيات إضافية بمجازر الحيوانات والدواجن لمواجهة الإقبال المتزايد عليها خلال أعياد الأقباط.