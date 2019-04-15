"الزراعة" تنهى 50% من خطتها لحرث التربة وتطهير المساقى استعدادا للموسم الصيفى

كتب عز النوبى

واصلت أجهزة قطاع تحسين الاراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، تنفيذ خطته السنوية فى عمليات حرث التربة و التسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى، خاصة بعد انتهاء 50 % من المستهدف تنفيذه حاليا استعداد للزراعات الصيفية.

قال المهندس أبو ضيف عفيفى ، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن جهاز تحسين الاراضى يواصل تنفيذ المساحات المستهدفة حرثها للتربة والليزر الموسم الصيفى، موضحا أنه من المستهدف حرث التربة 170 ألف فدان تسوية للتربة، و60 ألف فدان مستهدفة تسوية بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 230 ألف ، بواقع 5000 كيلو متر .

وأضاف " عفيفى"، إن جميع معدات الجهاز متوفرة لعمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر ، وتشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات،وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.