video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تنهى 50% من خطتها لحرث التربة وتطهير المساقى استعدادا للموسم الصيفى

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:00 ص
"الزراعة" تنهى 50% من خطتها لحرث التربة وتطهير المساقى استعدادا للموسم الصيفى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

واصلت  أجهزة  قطاع تحسين الاراضى  بوزارة الزراعة  واستصلاح الاراضى، تنفيذ خطته السنوية فى عمليات حرث التربة و التسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة  والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى، خاصة بعد انتهاء 50 % من المستهدف  تنفيذه حاليا  استعداد للزراعات الصيفية.

 قال المهندس أبو ضيف عفيفى ، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، في تصريحات  لـ " اليوم السابع "،  إن جهاز تحسين الاراضى  يواصل تنفيذ   المساحات المستهدفة  حرثها  للتربة  والليزر  الموسم الصيفى، موضحا أنه  من المستهدف حرث التربة 170 ألف فدان  تسوية للتربة،  و60 ألف  فدان مستهدفة تسوية بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 230 ألف ، بواقع   5000 كيلو متر  .

وأضاف " عفيفى"، إن جميع  معدات الجهاز متوفرة  لعمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر ، وتشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات،وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها  قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات  الموجهة بأشعة الليزر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شريف إسماعيل: لن نسمح بأى محاولات لعرقلة جهود استرداد أراضى الدولة

"الفاو" و"الزراعة" تعقدان برنامجا تدريبيا لمواجهة خطر دودة الحشد الخريفية

وزارة الزراعة

حرث التربة

المساقى والمراوى

تحليل عينات التربة

جهاز تحسين الاراضى

تطهير الترع

الزراعات الصيفية




لا تفوتك
الحضرى: مصر بطل أمم أفريقيا 2019.. ومستعد أشارك لو مهمتى أشيل جزم اللاعبين

الحضرى: مصر بطل أمم أفريقيا 2019.. ومستعد أشارك لو مهمتى أشيل جزم اللاعبين

فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

فيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد الفوز على أغادير.. إبراهيم حسن الهداف الأفريقى.. جنش يُحافظ على "الكين شيت" للمباراة الخامسة.. الأبيض ينتظر الفائز من النجم والهلال.. وجروس: طموحنا البطولة

فيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد الفوز على أغادير.. إبراهيم حسن الهداف الأفريقى.. جنش يُحافظ على "الكين شيت" للمباراة الخامسة.. الأبيض ينتظر الفائز من النجم والهلال.. وجروس: طموحنا البطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة