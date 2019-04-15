"الرى" توافق على 50 رخصة بئر سطحى بالداخلة بشرط بتشغيلها بالطاقة الشمسية

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم، أن المحافظة نجحت فى الحصول على تصديق لترخيص 50 عين سطحية لمزارعى مركزى الداخلة وبلاط، خلال الفترة الأخيرة من وزارة الرى، بواقع 35 رخصة عين سطحية لمركز الداخلة، و15 فى مركز بلاط، بشرط تطبيق نظام الطاقة الشمسية فى تشغيل العين.

وقال الزملوط، إنه سيتم سحب تراخيص العيون السطحية الجوفية، فى حال عدم التزام المزارع أو المنتفع من العين بتطبيق نظام الطاقة الشمسية فى تشغيل محركات سحب المياه من باطن الأرض ورى القطعة الخاصة بزمام العين.

وأضاف المحافظ، أن هذا الشرط لا يمكن التجاوز عنه أو إلغائه، حيث شددت وزارة الرى على تطبيق هذا النظام فى حال الانتفاع بالعين السطحية، وسيجرى سحب العين فى حال عدم تنفيذ هذا الشرط، وتسليمه لمنتفع آخر فى ظل وجود أكثر من 350 – 400 متقدم للحصول على هذه العيون فى مركزى الداخلة وبلاط.

كما أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم، عن تجهيز مبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة كمقر لكلية طب بشرى بالمحافظة .

أكد الزملوط، فى بيان له، أن المحافظة استقبلت لجنة هندسية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكلية الهندسة جامعة أسيوط، لمعاينة المبنى وتحديد مدى صلاحيته ليكون مبنى لكلية جامعية، وخلال شهر من الآن سيصدر القرار النهائى بصلاحية الفنية من عدمه تمهيدا لتحويله لكلية طب بشرى تابعة لجامعة الوادى الجديد.

أضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد، ووزارة الصحة تنسق حاليا، لافتتاح كلية الطب البشرى خلال العام الدراسى الجامعى المقبل.

وكانت جامعة الوادى الجديد، أعلنت الأسبوع الماضي، عن الإعداد لافتتاح 4 كليات جديدة العام الدراسى المقبل هى الطب البشرى والتمريض وهندسة التعدين والحاسبات والمعلومات.