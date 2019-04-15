video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نهاية الأسبوع الجارى..

الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن معايير السلوك المهنى لتقييم الأداء

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:17 م
الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن معايير السلوك المهنى لتقييم الأداء المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

يفتتح القاضى خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات ورشة العمل المتخصصة "معايير السلوك المهنى والمعايير الدولية لتقييم الأداء"، والتى تستضيفها الهيئة بمقرها فى القرية الذكية خلال الفترة 17 -18 من الشهر الجارى، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

ويناقش الحضور فى اليوم الأول، إشكالية الأخلاق ومعايير السلوك المهنى، وإلقاء الضوء على ظاهرة تأثير التحيزات لدى القائمين باتخاذ القرار، وخاصة عن اتخاذ القرار الاستثمارى، مع تقديم نماذج لحالات تفاعلية لفهم كيفية التغلب على تلك المعضلات الأخلاقية .  

وتركز فعاليات اليوم الثانى، من الورشة على موضوع المعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثمارى، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، بمشاركة متحدثين من معهد المحللين الماليين، حيث يتم إلقاء الضوء على المعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثمارى والضرورات التى دفعت لتطبيقها وتطورها، وفهم متطلبات التوافق معها.

ويتطرق الحوار داخل الفعاليات إلى فهم المبادئ الأخلاقية لعدالة العرض والإفصاح الكامل، وفقا لمعايير الأداء، والمقصود بالإعلان وإرشادات الإعلان وفقا للمعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثمارى.

وأكد خالد النشار، حرص الهيئة على رعاية ورش العمل المتخصصة، تأكيدا منها على ضرورة التأهيل المهنى فى مجال التمويل والاستثمار وغيره من الخبرات المتخصصة فى الأسواق المالية غير المصرفية التى تراقب عليها، لافتا إلى أنه إيمانا بتقدير الهيئة  للشهادات المهنية المعتمدة سواء فى مجالات التمويل أو الخبرات المهنية الأخرى التى تحتاجها فى إطار ممارسة دورها الرقابى على الأسواق المالية غير المصرفية، فقد أدخلت تعديلات على لائحة العاملين بها لوضع الحوافز، لتشجيع التوجه نحو زيادة المعرفة والعلم لدى العاملين بها، وتحسين إدارة المخاطر التى تراقب عليها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرقابة المالية تسجل صندوق تأمين العاملين بشركة صيانة السكك الحديدية

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

معايير السلوك المهنى

خالد النشار

المستشار خالد النشار

الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة