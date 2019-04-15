الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن معايير السلوك المهنى لتقييم الأداء

كتب هانى الحوتى

يفتتح القاضى خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات ورشة العمل المتخصصة "معايير السلوك المهنى والمعايير الدولية لتقييم الأداء"، والتى تستضيفها الهيئة بمقرها فى القرية الذكية خلال الفترة 17 -18 من الشهر الجارى، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

ويناقش الحضور فى اليوم الأول، إشكالية الأخلاق ومعايير السلوك المهنى، وإلقاء الضوء على ظاهرة تأثير التحيزات لدى القائمين باتخاذ القرار، وخاصة عن اتخاذ القرار الاستثمارى، مع تقديم نماذج لحالات تفاعلية لفهم كيفية التغلب على تلك المعضلات الأخلاقية .

وتركز فعاليات اليوم الثانى، من الورشة على موضوع المعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثمارى، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، بمشاركة متحدثين من معهد المحللين الماليين، حيث يتم إلقاء الضوء على المعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثمارى والضرورات التى دفعت لتطبيقها وتطورها، وفهم متطلبات التوافق معها.

ويتطرق الحوار داخل الفعاليات إلى فهم المبادئ الأخلاقية لعدالة العرض والإفصاح الكامل، وفقا لمعايير الأداء، والمقصود بالإعلان وإرشادات الإعلان وفقا للمعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثمارى.

وأكد خالد النشار، حرص الهيئة على رعاية ورش العمل المتخصصة، تأكيدا منها على ضرورة التأهيل المهنى فى مجال التمويل والاستثمار وغيره من الخبرات المتخصصة فى الأسواق المالية غير المصرفية التى تراقب عليها، لافتا إلى أنه إيمانا بتقدير الهيئة للشهادات المهنية المعتمدة سواء فى مجالات التمويل أو الخبرات المهنية الأخرى التى تحتاجها فى إطار ممارسة دورها الرقابى على الأسواق المالية غير المصرفية، فقد أدخلت تعديلات على لائحة العاملين بها لوضع الحوافز، لتشجيع التوجه نحو زيادة المعرفة والعلم لدى العاملين بها، وتحسين إدارة المخاطر التى تراقب عليها.