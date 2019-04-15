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الرئيس التنفيذى لشركة روساتوم: 70 دولة تشارك فى منتدى اتوم إكسبو 2019

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:11 م
الرئيس التنفيذى لشركة روساتوم: 70 دولة تشارك فى منتدى اتوم إكسبو 2019 حفل منتدى الطاقة النووية أتوم إكسبو
سوتشى - محمد أحمد طنطاوى
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قال أليكسى ليكاتشوف؛ الرئيس التنفيذى لشركة روساتوم الروسية؛ إن المنتدى السنوى الحادى عشر أتوم إكسبو 2019، الذى بدأت فعالياته فى وقت مبكر اليوم بمدينة سوتشى الروسية يضم أكثر من 3600 مشارك من أكثر من 70 دولة، حيث شهد اقبالا متزايدا هذا العام من جميع انحاء العالم.

 

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة روساتوم، فى حفل منتدى الطاقة النووية أتوم اكسبو، أن المشاركين فى المنتدى يناقشون التقنيات الحديثة التى من شأنها أن تشكل مستقبل هذا الكوكب. ويستمر المنتدى الدولى اتوم اكسبو 2019، الذى تنظمه شركة روساتوم النووية الروسية، حتى يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019. سيناقش رؤساء الشركات الرائدة فى الصناعة والمسئولين الحكوميين والخبراء من جميع أنحاء العالم حالة الصناعة النووية، وكذلك اتجاهات للمزيد فى تطويرها.

 

ويقام منتدى هذا العام تحت شعار Nuclear For Better Life، ويشتمل برنامج الأعمال الذى يستمر لمدة يومين على مناقشات عامة وحلقات نقاش، اجتماعات وعروض تقديمية ومعرضا للطاقة النووية واستخداماتها وعدد من الأنشطة الأخرى.

 

ويقدم المعرض مجموعة واسعة من تطبيقات التكنولوجيا النووية على مساحة أكثر من 13000 متر مربع.

 

ومن المقرر أن يتم حفل توزيع جوائز Atomexpo للعام الثانى على التوالى اليوم. وتعد جائزة Atomexpo جائزة دولية للخدمات المتميزة لشركات الصناعة العالمية التى ساهمت بشكل كبير فى تطوير الصناعة النووية واستخدام الطاقة النووية السلمية لصالح البشرية.

 


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