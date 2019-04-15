الحماية المدنية فى فرنسا تحذر من انهيار كنيسة نوتردام بسبب شدة المياه

كتب أحمد علوى

حذرت الإدارة العامة للأمن والحماية المدنية الفرنسية، مساء اليوم، الاثنين، من إنهيار الكاتدرائية التاريخية نوتردام فى باريس، من شدة المياه التى تتعرض لها منذ أكثر من ساعتين، برا وجوا وبكافة المحاولات.

وقالت الإدارة العامة للحماية المدنية، إن إسقاط الماء على نوتردام دي باريس لإطفاء النيران ليس خيارًا ، لأن المبنى قد يتدمر على يد النيران العنيفة.

وقال رجال الاطفاء لوكالة فرانس برس، إنها "نار صعبة"، ويشارك فى عملية الإطفاء نحو 400 رجل إطفاء فى جميع أنحاء المبنى.