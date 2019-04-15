video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحماية المدنية فى فرنسا تحذر من انهيار كنيسة نوتردام بسبب شدة المياه

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:16 م
الحماية المدنية فى فرنسا تحذر من انهيار كنيسة نوتردام بسبب شدة المياه كاتدرائية نوتردام
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

حذرت الإدارة العامة للأمن والحماية المدنية الفرنسية، مساء اليوم، الاثنين، من إنهيار الكاتدرائية التاريخية نوتردام فى باريس، من شدة المياه التى تتعرض لها منذ أكثر من ساعتين، برا وجوا وبكافة المحاولات.

وقالت الإدارة العامة للحماية المدنية، إن إسقاط الماء على نوتردام دي باريس لإطفاء النيران ليس خيارًا ، لأن المبنى قد يتدمر على يد النيران العنيفة.

وقال رجال الاطفاء لوكالة فرانس برس، إنها "نار صعبة"، ويشارك فى عملية الإطفاء نحو 400 رجل إطفاء فى جميع أنحاء المبنى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. لحظة انهيار البرج التاريخى بكاتدرائية نوتردام فى فرنسا

تعرف على .. أهم 10 معلومات عن كاتدرائية "نوتردام" التاريخية فى فرنسا

حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية يوقف الحياة فى فرنسا .. المبنى مشيد منذ 1500عاما ..و ماكرون يلغى خطاباً رسمياً..وبلدية باريس تخلى محيط منطقة الحادث ..ومصادر فرنسية تؤكد:أعمال الصيانة وراء اندلاع النيران

نوتردام

الحماية المدينة فى فرنسا

حريق نوتردام

اخبار العالم

فرنسا

باريس




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة